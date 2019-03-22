"Это наши враги": названы худшие продукты при похудании

Достаточно избавиться от них, чтобы прийти в форму к лету

До начала сезона отпусков осталось всего ничего, всего пара-тройка месяцев, и многие отправятся отдыхать на курорты. Так что если есть желание привести свое тело в порядок, чтобы не было мучительно стыдно на пляже, то уже сейчас стоит начать действовать. Правда, стоит учесть, что одними тренировками делу не поможешь, говорят диетологи.



На самом деле, в гораздо большей степени наша фигура зависит не от режима тренировок, а от рациона. Спортивные нутрициологи считают, что 70% успеха составляет именно правильное питание. По словам специалиста в этой области Павла Корпачева, к категории "правильных" не относятся продукты с высоким гликемическим индексом.

"Быстрые углеводы – это наши враги. По той простой причине, что они дают быстрый выброс сахара в кровь, быстрый приток энергии, которую мы не успеваем использовать, и очень часто она откладывается в виде накоплений", - рассказал он телеканалу "360".

Он напомнил "золотое правило" похудания: калорий нужно тратить больше, чем потреблять.