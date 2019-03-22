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В Антарктиде айсберги разрушили российскую станцию

Фото: www.globallookpress.com
Глобальное потепление обернулось катастрофой

Неделю назад, 14 марта, сброс льда с выводного ледника Долк на самом южном континенте уничтожил часть станции "Прогресс".

Как сообщается на сайте Государственного научного центра "Арктический и антарктический научно-исследовательский институт", огромная волна, вызванная ледовыми разломами, подхватила скопившиеся вдоль побережья большие айсберги, разломала их, перевернула и выбросила на берег.

"Было повреждено около 70 м основной сливной магистрали станции с металлическими опорами, поврежден 2 гидрологический балок, разломан прицеп от автомобиля Арго", - 

отмечается в сообщении. В настоящее время российские полярники ремонтируют поврежденное оборудование. При этом от обрушения льдов пострадал не только "Прогресс": на китайской станции "Зонг-Шан" волной разметало все контейнеры и другое имущество, при этом 4 контейнера были смыты в океан.

Станция "Прогресс" в Антарктиде работает круглый год, она находится на берегу залива Прюдс. 

Валентина МАЙОРОВА
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