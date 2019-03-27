Пить и худеть: обнаружена польза пива

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Пиво в умеренных дозах не только не вредит здоровью, но и способствует снижению веса.
К такому неожиданному выводу пришли итальянские исследователи, признавшие пенный напиток низкокалорийным и натуральным.
Отмечается, что многие стереотипы о вреде пива остались в далеком прошлом. В ходе опроса свыше 40% итальянцев заявили, что оно "подходит для здорового питания", 52% считают его "легкоусвояемым напитком", который обладает антиоксидантным действием.
Ученые мужи напоминают, что пиво содержит множество полезных для организма веществ. В этом напитке содержится более 90% воды, а также есть калий, магний, цинк, селен и витамины группы B.
В Италии – стране, в которой традиционно пьют вино, – трое жителей из четырех регулярно употребляют пиво, и количество любителей пенного напитка растет год от года.
Впрочем, нужно подчеркнуть, что сенсационное исследование о пользе пива было проведено по заказу ассоциации производителей этого напитка, сообщает Repubblica. Так что следует трезво оценивать объективность результатов этого опроса.
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