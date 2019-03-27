Пить и худеть: обнаружена польза пива

Потребителям предложили приятную во всех отношениях диету

Пиво в умеренных дозах не только не вредит здоровью, но и способствует снижению веса.

К такому неожиданному выводу пришли итальянские исследователи, признавшие пенный напиток низкокалорийным и натуральным.

Отмечается, что многие стереотипы о вреде пива остались в далеком прошлом. В ходе опроса свыше 40% итальянцев заявили, что оно "подходит для здорового питания", 52% считают его "легкоусвояемым напитком", который обладает антиоксидантным действием.

Ученые мужи напоминают, что пиво содержит множество полезных для организма веществ. В этом напитке содержится более 90% воды, а также есть калий, магний, цинк, селен и витамины группы B.

В Италии – стране, в которой традиционно пьют вино, – трое жителей из четырех регулярно употребляют пиво, и количество любителей пенного напитка растет год от года.

Впрочем, нужно подчеркнуть, что сенсационное исследование о пользе пива было проведено по заказу ассоциации производителей этого напитка, сообщает Repubblica. Так что следует трезво оценивать объективность результатов этого опроса.