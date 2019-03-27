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"Мишаня, встань": сокамерники учат Абызова правилам приличия

Михаил Абызов. Фото: www.globallookpress.com
Задержанный экс-чиновник похвалил силовиков и уснул

Бывший министр открытого правительства дал первое интервью за решеткой. Встретившись с журналистами и правозащитниками, он рассказал об условиях содержания и сделал комплимент представителям силовых структур.

Михаил Абызов был задержан накануне. После долгого допроса в Следственном комитете РФ, который продолжался практически всю ночь, его привезли в изолятор временного содержания (ИВС) на Осташковском шоссе. Заселился в камеру экс-чиновник только к 6 часам утра. Он приготовил себе постель и лег спать. Когда к Абызову пришли представители Общественной наблюдательной комиссии, он заявил, что жалоб на условия содержания у него нет.

"Спать хочу – и больше ничего. Допрашивали меня в Следственном комитете допоздна. Но я сам был не против, так что все нормально. Ребята образованные, культурные. Замечаний к ним нет. Не кормили, но я и не просил, не хотелось потому что. А в ИВС уже завтрак принесли – кашу и чай, – но я потом, сначала посплю",

цитирует бывшего министра "Московский комсомолец".

Задержание, по его словам, проводилось в рамках закона. "Ребята нормальные, не было ни оскорблений, ничего. Корректно, уважительно и качественно. Если будут нарушатся мои права, я знаю, что делать. Вон тут целый "иконостас" с адресами правозащитных структур. В общем, не волнуйтесь", – заявил задержанный.

Абызова поместили в одну камеру с задержанным за кражу рецидивистом и обвиняемым в убийстве. С прессой и наблюдателями экс-чиновник общался, лежа на нарах, что вызвало недовольство у более опытных соседей. "Мишань, ну что ты лежишь, встань, когда с людьми разговариваешь, неудобно ведь", - сказал Абызову один из них, но тот его не послушал и погрузился в сон.

Фото: www.globallookpress.com

Сегодня состоится суд, на котором будет принято решение об избрании в отношении экс-чиновника меры пресечения. Абызов надеется, что его не поместят в СИЗО, однако тяжесть статей, по которым ему предъявлено обвинение, оставляет на это мало шансов.

О задержании бывшего министра открытого правительства РФ Михаила Абызова стало известно накануне. Против него было возбуждено дело о создании преступного сообщества и мошенничестве. По версии Следственного комитета, в 2011-2014 гг. Абызов и пятеро его предполагаемых сообщников похитили 4 млрд рублей у двух компаний из Новосибирской области. Полученные деньги подозреваемые якобы вывели за границу. По статье о создании преступного сообщества Абызову грозит тюремное заключение на срок до 20 лет.

Андрей ФИЛАТОВ
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