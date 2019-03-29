Россия спасет Норвегию от катастрофы

Своими силами страна не справится с чрезвычайными ситуациями

В случае крупных аварий или стихийных бедствий Осло вынужден будет позвать на помощь российских спасателей. Ресурсы местных служб очень ограничены. Об этом написала местная пресса.



"Наши ресурсы ограничены, и мы сильно зависим от иностранной помощи",

– заявил в интервью газете Klassekampen председатель комитета по предупреждению чрезвычайных ситуаций провинции Финнмарк Ронни Шелдеруп.

Так, норвежским экстренным службам не хватает спасательных вертолетов. А у России винтокрылые машины в избытке имеются на Кольском полуострове, откуда до Норвегии рукой подать. Такая же ситуация сложилась и с другой спасательной техникой.

Содержать собственный вертолетный парк стране накладно. Поэтому Норвегия заключила соглашения о спасении с соседними странами. Власти рассматривают в качестве наихудшего сценария крупное кораблекрушение или пожар на судне в северных районах Норвегии. В этом случае норвежцы тут же позвонят россиянам, отмечает РИА ФАН.

Вопрос об оснащенности спасательных служб был поднят в норвежской прессе после того, как 23 марта круизный лайнер Viking Sky попал в сильный шторм у западного побережья Норвегии. Экипаж подал сигнал бедствия. На борту находились почти 1,4 тыс. человек, большинство из которых – американцы, британцы и канадцы. Шторм не позволил пересаживать людей на другие суда, поэтому их эвакуировали при помощи вертолетов.