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"Это безумие": появились кадры с терпящего бедствие лайнера с россиянами

Фото: www.globallookpress.com
На борту было более тысячи пассажиров

Судно Viking Sky потеряло ход у западного побережья Норвегии. С круизного лайнера эвакуируют людей. По последним данным, среди членов экипажа – четверо россиян. Об этом со ссылкой на посольство РФ в Норвегии сообщает ТАСС.

Ситуация осложняется сильным ветром и волнами высотой 6-8 метров. Из-за погоды спасатели вынуждены использовать вертолеты. Операция длилась всю ночь – за один раз можно взять на борт крылатой машины не больше 15 человек, пишет шведская газета Aftonbladet.

К 3.15 (5.15 мск) с лайнера эвакуировали 313 человек. По данным телекомпании NRK, к 8.40 по местному времени их число достигло 397. Госпитализировано 17 человек, серьезные травмы – у троих пассажиров.

ЧП с судном Viking Sky случилось накануне – во время шторма сломался один из двигателей. Круизный лайнер направлялся из Тромсё в Ставангер. Сейчас судно стоит на якоре в пяти километрах от побережья.

Тем временем в Сети появились пугающие кадры с борта, снятые пассажирами. На роликах видно, как из-за сильной качки все предметы буквально летают из угла в угол, задевая людей. Слышен звон бьющегося стекла.

"Это страшно и безумно", – написал в своем Twitter журналист Сотирис Димпиноудис, опубликовав видео.

С одним из россиян удалось связаться. Аман Мулдашев рассказал, что происходит на лайнере.

"…У нас еще эвакуация проходит с помощью вертолетов. Погода не благоволит нам использовать наши шлюпки спасательные… Но уже начали эвакуировать пассажиров. Персонал пока весь на месте. Паники нет, все более-менее спокойные. Жертв нет…"

сообщил он в беседе с РЕН ТВ.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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