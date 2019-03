"Это безумие": появились кадры с терпящего бедствие лайнера с россиянами

Судно Viking Sky потеряло ход у западного побережья Норвегии. С круизного лайнера эвакуируют людей. По последним данным, среди членов экипажа – четверо россиян. Об этом со ссылкой на посольство РФ в Норвегии сообщает ТАСС.

Ситуация осложняется сильным ветром и волнами высотой 6-8 метров. Из-за погоды спасатели вынуждены использовать вертолеты. Операция длилась всю ночь – за один раз можно взять на борт крылатой машины не больше 15 человек, пишет шведская газета Aftonbladet.

К 3.15 (5.15 мск) с лайнера эвакуировали 313 человек. По данным телекомпании NRK, к 8.40 по местному времени их число достигло 397. Госпитализировано 17 человек, серьезные травмы – у троих пассажиров.

ЧП с судном Viking Sky случилось накануне – во время шторма сломался один из двигателей. Круизный лайнер направлялся из Тромсё в Ставангер. Сейчас судно стоит на якоре в пяти километрах от побережья.

Тем временем в Сети появились пугающие кадры с борта, снятые пассажирами. На роликах видно, как из-за сильной качки все предметы буквально летают из угла в угол, задевая людей. Слышен звон бьющегося стекла.

"Это страшно и безумно", – написал в своем Twitter журналист Сотирис Димпиноудис, опубликовав видео.

С одним из россиян удалось связаться. Аман Мулдашев рассказал, что происходит на лайнере.

"…У нас еще эвакуация проходит с помощью вертолетов. Погода не благоволит нам использовать наши шлюпки спасательные… Но уже начали эвакуировать пассажиров. Персонал пока весь на месте. Паники нет, все более-менее спокойные. Жертв нет…"

– сообщил он в беседе с РЕН ТВ.

#Breaking: Just before 9pm the nine people aboard a cargo ship will not evacuate said the captain. it will be appropriate to send several rescue helicopters to the #VikingSky Cruise ship first. The ship is on anchor near the cruise ship had timber.

some fell into the sea #Norway pic.twitter.com/5QMWS81Tlg