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Без затрат: назван идеальный способ снизить давление

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеНазваны вызывающие рак напитки
Простая привычка избавит от мучений

Австралийские ученые нашли способ, который помогает снизить давление без таблеток и денежных затрат.

По их словам, гипертоникам необходимо ежедневно совершать утренние прогулки не меньше 30 минут. Специалисты подчеркнули, что нахождение на улице помогает не только снизить давление, но также похудеть и нормализовать метаболизм, передает BASH.NEWS.

При этом подобные прогулки не так тяжелы, как занятие в спортзале или пробежки. По мнению экспертов, если гипертоники будут придерживаться этому простому совету, то уже в скором времени смогут забыть о повышенном артериальном давлении.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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