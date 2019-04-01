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От всех болезней: вкусный овощ укрепит здоровье

Фото: pixabay.com
Корнеплоды средней полосы особенно полезны

Часто самыми полезными для организма оказываются не экзотические чудо-продукты, которые навязывает реклама, а знакомые с детства растения. Эксперты пришли к выводу, что для того, чтобы оставаться здоровыми, нужно включать в рацион побольше обыкновенной моркови.

Этот оранжевый корнеплод усиливает остроту зрения, оказывает омолаивающее действие и очень благотворно воздействует на кожу.

Морковь способна активно бороться с различным воспалениями, она помогает при головной и зубной боли. Благодаря высокому содержанию клетчатки этот овощ улучшает пищеварение, а витамины А, В и С с успехом справляются со злокачественными новообразованиями. Поддерживает морковь и работу иммунной системы организма, помогая справляться с простудными заболеваниями.

Этот овощ прекрасно воздействует на кожу – те, кто едят морковь не менее трех раз в неделю, не знают проблем с прыщами и акне.

Кстати, хотя большинство потребителей привыкли, что морковь оранжевого цвета, на самом деле есть сорта корнеплода фиолетового, розового, красного и даже черного цвета – всего более 50 оттенков, сообщает портал "Росрегистр".

Для тех, кому скучно есть морковь без приправ, "Пятый канал" рекомендует приготовить ее под соусом. Нужно всего лишь добавить к овощам немного муки, уксуса, а также яйцо-пашот и стебли сельдерея.

Валентина МАЙОРОВА
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