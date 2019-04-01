Компания "Московский школьник" подала иск против Навального

Алексей Навальный сообщил на своей странице в социальной сети, что петербургский бизнесмен Евгений Пригожин подал в суд на так называемый "Фонд борьбы с коррупцией"

Однако выяснилось, что иск против ФБК подала компания "Московский школьник", против которой в начале февраля было опубликовано сомнительное "расследование", пишет РИА ФАН. Пригожин не имеет никакого отношения к этой организации.

Тем не менее, заявление Навального подхватил пул либеральных СМИ в полном составе, а в заголовках фигурировало именно имя Пригожина. РБК решил проверить достоверность озвученной блогером информации, отправив запрос в пресс-службу комбината питания "Конкорд". Представители компании ответили буквально следующее: "Евгений Пригожин не имеет никакого отношения к компании "Московский школьник". Она ни фактически, ни юридически не является подразделением компании "Конкорд".

Будет ли "Конкорд" подавать в суд в связи с новым вбросом Навального, порочащим деловую репутацию компании, пока неясно. При этом факт остается фактом – блогер выпустил фейк в попытке реанимировать информационную кампанию против Пригожина, у которого он пытался вымогать 300 миллионов рублей.

Напомним, в феврале на канале Навального было опубликовано "расследование", в котором бывшая сотрудница компании "Московский школьник" Наталья Шилова рассказала об "ужасах" системы школьного питания. Проанализировавшие материал журналисты насчитали не менее 35 фактов лжи. В том числе игнорирование того факта, что "Конкорд" не имеет никакого отношения к "Московскому школьнику", а Шилова соответственно к "Конкорду".

Из-за откровенных ляпов вроде фото "гибрида" унитаза и раковины, который "расследовали" пытались выдать за действующую моечную на пищеблоке, этот заскорузлый мем облетел все юмористические паблики еще в 2012 году, ФБК спешно корректировал и перезаливал видео. Что интересно, Шилова работала в компании "Московский школьник" в 2017 году всего 3 месяца, и ее "откровения" спустя два года выглядят как минимум странно.

Речь идет об искусственной информационной кампании ФБК против Пригожина. В феврале пресс-служба "Конкорда" в соцсети заявила, что блогер пытался вымогать у бизнесмена 300 миллионов рублей в обмен на прекращение травли. После СМИ сообщали о встрече Пригожина с Соболь. Спустя несколько дней появилось вышеупомянутое "расследование" с Шиловой, ставшее не только клеймом ФБК, но и причиной судебного разбирательства.