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Крымский мост погрузился во тьму

Фото: most.life
На транспортном переходе случилось ЧП

В понедельник вечером, 1 апреля, на мосту через Керченский пролив частично погасло освещение. Изумленные граждане поспешили сфотографировать редкое зрелище и поделиться своими впечатлениями в соцсетях.

По сообщению портала "Керчь – это мой город", отключение подсветки Крымского моста произошло из-за аварии в городской электросети. Без света остался целый район. Подача электричества была восстановлена к 22 часам.

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Крымский мост часто становится предметом обсуждения интернет-пользователей. К Дню смеха на страничке моста в Facebook появилась подборка самых популярных мифов о сооружении. В разное время в Сети делились информацией о том, что мост атакован медузами-мутантами и мигрирующими рыбами, его опоры трясутся, части моста рушатся, а сам он двигается.

Мост построен через Керченский пролив, он соединяет Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла. Его длина составляет 19 километров. Автомобильное движение по переправе началось в мае прошлого года. К настоящему времени строители собрали все пролеты железнодорожной части моста.

Валентина МАЙОРОВА
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