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Тромб: как избежать катастрофы

Фото: www.globallookpress.com
Сигареты и алкоголь придется исключить

Одной из самых частых причин внезапной смерти является оторвавшийся тромб. О том, кому грозит эта неприятность и как от нее уберечься, рассказал журналистам кардиолог.

По словам специалиста, тромбы могут нанести удар по здоровью несколькими способами. Если отрывается большой тромб и начинает c током крови перемещаться по сосудам, то он может закупорить их в критических местах, образуется тромбоэмболия. Если такое произойдет в легочной артерии, человек может умереть за считанные секунды.

Бывает, что тромб образуется в левом предсердии при мерцательной аритмии, когда он попадает из сердца в сосуды головного мозга, человека может сразить тяжелый инсульт. Чаще всего тромб не отрывается, он начинает расти в том месте, где на стенках сосуда есть атеросклеротическая бляшка. С течением времени тромб закрывает просвет сосуда, после чего происходит инфаркт миокарда, который чаще всего приводит к смерти.

Тромбы угрожают людям, ведущим малоподвижный образ жизни. Кровь их в венах застаивается и сворачивается, что и приводит к развитию этой напасти. Тромбообразование вызывают также сигареты и алкоголь, предупреждает доктор. Кроме того, тромбы образуются при мерцательной аритмии и при онкологических заболеваниях. Недавно ученые пришли к выводу, что за несколько лет до постановки онкологического диагноза в организме усиливается тромбообразование.

Для профилактики тромбов необходимо пить специальные препараты антикоагулянты, причем принимать лекарства нужно только по назначению врача. А вот популярные народные средства, такие как аспирин, в этом деле не помогут. Бесполезно также выпивать по 2 л жидкости в день – на процесс образования тромбов это никак не влияет, отмечает "АиФ".

Валентина МАЙОРОВА
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