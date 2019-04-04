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Суд оценил ущерб от действий мэра Евпатории

Фото: pixabay.com
Чиновник останется под стражей до 31 мая

Андрей Филонов, который подозревается в превышении полномочий, в том числе, в махинациях с земельными участками, нанес бюджету ущерб более чем в 79 млн рублей, считает Киевский районный суд Симферополя. Филонов арестован до конца мая, он уже сообщил журналистам, что обжалует решение суда.

Требуя оставить Филонова под стражей, прокурор подчеркнул, что чиновник подозревается в совершении тяжкого должностного преступления, а также имеет допуск к государственной тайне. Также он может скрыться от суда и следствия за границей и попытаться надавить на свидетелей.  

Бывший градоначальник попросил отпустить его под залог или оставить под домашним арестом, так как после аварии, случившейся 3 года назад, ему необходимо постоянно наблюдаться у врачей. Кроме того, чиновник добавил, что у него пятеро детей, причем трое – несовершеннолетние, и что он готов сотрудничать с правоохранительными органами, сообщает ТАСС.

Мэром Евпатории Андрей Филонов стал в ноябре 2014 года. Он был задержан 3 апреля, в этот же день ФСБ провела в его доме обыск.

Валентина МАЙОРОВА
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