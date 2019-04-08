Зачем собирала людей: Любовь Соболь не смогла ответить на вопросы избирателей

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь в преддверии выдвижения в Мосгордуму провела встречу с потенциальными избирателями

Мероприятие получилось довольно странное. Создалось впечатление, что присутствующие не совсем понимают, куда и зачем они пришли. Когда же Соболь начала отвечать на вопросы, в зале вообще послышались смешки, пишет издание Nation News.

Юрист по неизвестным причинам опоздала, и мероприятие началось на полчаса позже запланированного времени. Извинившись за опоздание перед пятьюдесятью избирателями, Соболь приступила к разговору.

В первую очередь она расписала свои достижения, заявив, что основной упор в качестве мундепа будет делать на борьбу с "жуликами и ворами". Соболь напомнила присутствующим о своем иске против предприятия "Конкорд", принадлежащего петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину. По ее словам, после расследования ФБК к родителям заболевших детей стали подходить неизвестные личности и запугивать их, требуя отозвать иск.

О нестыковках в расследовании, в частности, о фейковом "умытазе", Соболь предусмотрительно умолчала, передает корреспондент издания. Не стала она комментировать и высказывание Натальи Шиловой, заявившей, что команда Навального обманула ее и заставила читать заранее написанный текст.

В конце выступления юрист объявила, что поддерживает "умное голосование".

Грубо говоря, пришедшие на встречу зря потеряли время, сделал выводы журналист Nation News. Люди не только не услышали ничего о предвыборной программе Соболь, но даже не смогли получить внятных ответов на свои вопросы.

Напомним, что имя Соболь стало часто мелькать в СМИ после раздутого ФБК скандала, связанного с комбинатом "Конкорд", принадлежащим Евгению Пригожину.