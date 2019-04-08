Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Зачем собирала людей: Любовь Соболь не смогла ответить на вопросы избирателей

Любовь Соболь. Кадр youtube.com
Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь в преддверии выдвижения в Мосгордуму провела встречу с потенциальными избирателями

Мероприятие получилось довольно странное. Создалось впечатление, что присутствующие не совсем понимают, куда и зачем они пришли. Когда же Соболь начала отвечать на вопросы, в зале вообще послышались смешки, пишет издание Nation News.  

Юрист по неизвестным причинам опоздала, и мероприятие началось на полчаса позже запланированного времени. Извинившись за опоздание перед пятьюдесятью избирателями, Соболь приступила к разговору.

В первую очередь она расписала свои достижения, заявив, что основной упор в качестве мундепа будет делать на борьбу с "жуликами и ворами". Соболь напомнила присутствующим о своем иске против предприятия "Конкорд", принадлежащего петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину. По ее словам, после расследования ФБК к родителям заболевших детей стали подходить неизвестные личности и запугивать их, требуя отозвать иск.

О нестыковках в расследовании, в частности, о фейковом "умытазе", Соболь предусмотрительно умолчала, передает корреспондент издания. Не стала она комментировать и высказывание Натальи Шиловой, заявившей, что команда Навального обманула ее и заставила читать заранее написанный текст.

В конце выступления юрист объявила, что поддерживает "умное голосование".

Грубо говоря, пришедшие на встречу зря потеряли время, сделал выводы журналист Nation News. Люди не только не услышали ничего о предвыборной программе Соболь, но даже не смогли получить внятных ответов на свои вопросы.

Напомним, что имя Соболь стало часто мелькать в СМИ после раздутого ФБК скандала, связанного с комбинатом "Конкорд", принадлежащим Евгению Пригожину. 

Марина МОНРО
новости партнеров
Загрузка...

Брызги долетели даже до Запада: анализы Порошенко и Зеленского взорвали Сеть

Пользователи отметили "День анализов" в Незалежной

Выбора нет: Порошенко победит Зеленского с помощью Саакашвили

Батька ставит на действующего главу Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей