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Здоровье печени спасут 5 простых шагов

Фото: www.globallookpress.com
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От состояния печени зависит самочувствие человека, поэтому беречь этот орган жизненно необходимо. Медики разработали рекомендации, которые помогут без труда сохранить в порядке эту самую большую железу организма.

Прежде всего, врачи советуют сократить потребление алкоголя или вовсе бросить пить спиртное. Алкогольные напитки – главный враг печени. Они наносят непоправимый вред здоровью этого органа, причем фатальными являются даже небольшие дозы спиртного. Печень начинает работать медленнее и с нарушениями. 

На функционирование печени также оказывает влияние еда, которую ест человек. Полезно отказаться от жирной, сладкой и очень соленой пищи, чтобы не нарушать обменных процессов и не вызвать неалкогольной жировой болезни печени. Неправильное питание также приводит к нарушению оттока желчи, она застаивается, в протоковой системе могут появиться камни. Врачи рекомендуют есть как можно больше зелени, зеленых овощей, мясо птицы, капусту, кабачки, морковь, тыкву, свеклу и сухофрукты. 

Опасны для печени диоксины – хлорсодержащие вещества, являющиеся побочными продуктами многих производств, а также соединения ртути и свинца. Эти вещества могут попасть в организм вместе с водой и едой, а свинец – через воздух, насыщенный парами некачественного бензина. 

Наносят удар по печени и лекарственные препараты – они всасываются в желудочно-кишечном тракте, поступают в печень, а затем в кровь. Не полезны для печени даже самые безобидные лекарства, такие, как жаропонижающие и болеутоляющие. 

Наконец, вредит здоровью печени лишний вес. Ожирение приводит к разрушению мембран, что снижает эффективность синтеза ферментов, необходимых для переработки питательных веществ и обезвреживания токсинов. Из-за этого может образоваться жировая болезнь, напоминает "Медик Форум".

Валентина МАЙОРОВА
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