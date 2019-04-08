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Богатства экс-главы Серпуховского района в суде перечисляли сорок минут

У Александра Шестуна изъяли недвижимость и транспорт на 10 млрд рублей

Понедельник – день тяжелый, а для семьи бывшего чиновника он выдался еще и экономически невыгодным. Александр Шестуна, который до прошлого года возглавлял Серпуховский район, по решению суда останется без всего, что нажито непосильным трудом.

У него, его близких и подставных лиц конфискуют 760 квартир, домов и других объектов недвижимости, 22 автомобиля, а также самоходный и речной транспорт, – в общей сложности изъятое имущество оценивается в 10 млрд рублей. Чтобы перечислить все, судья потратила 40 минут времени. Гражданский иск о конфискации подала Генпрокуратура, уточняет РИА "Новости". 

Шестун занимал пост главы района с 2003 года. По версии следствия, чиновник вел бизнес через подставных лиц. Его задержали в середине июля прошлого года за превышении должностных полномочий, напоминает URA.RU.

Ксения АНДРЕЕВА
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