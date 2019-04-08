Апрельский хит: средство для потенции растет на грядке

Назван топ универсальных продуктов

Восстановить мужскую силу после затянувшейся зимы помогут листья обыкновенного салата. Они же пойдут на пользу женской красоте.

Это кладезь витаминов. Употребление салата насыщает организм каротином, железом, йодом, фосфором и другими микроэлементами, витаминами и минералами, а следовательно, укрепляет ногти, волосы, зубы, благотворно сказывается на здоровье кожи.

Привести в тонус свое тело и избавиться от авитаминоза можно также с помощью петрушки, яиц, проросшей пшеницы и козьего молока. Данные продукты составляют апрельский топ.

Яйца вошли в этот список в основном из-за Пасхи. Однако нельзя не отметить их пользу. Больше ее, конечно, будет от домашних яиц, пишет IVETTA.

Витаминами красоты (В1 и В12, провитамином А) сполна обеспечит петрушка. Всего один пучок ароматной зелени содержит суточную норму аскорбиновой кислоты, или витамина С. Она же богата инулином, который нормализует уровень сахара в крови.

Пейте молоко – будете здоровы. Правда, лучше выбор сделать в пользу козьего. В нем гораздо больше кальция и фосфора. На козье молоко следует обратить внимание девушкам после 30 лет. Именно с этого возраста прекрасную половину человечества начинает преследовать остеопороз.