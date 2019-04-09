Лекарство из огорода: от рака спасет вкусный овощ

Есть у весеннего лакомства и противопоказания

Медики давно пришли к выводу, что для укрепления здоровья нужно включать в свой рацион побольше овощей и фруктов. Очень полезен для организма обыкновенный редис.

Этот красный корнеплод повышает иммунитет и сражается с весенними простудами. Помимо этого, нем много фолиевой кислоты, поэтому он особо полезен для беременных женщин, отмечает портал "Дни 24".

Кроме того, в редиске много витаминов, что делает его бесценным помощником для здоровья, ослабленного долгой зимой. Также данный овощ надо есть всем, кто хочет обеспечить себя необходимыми витаминами. Он повышает гемоглобин и понижает сахар, улучшая состояние крови.

Однако есть у редиса и вредные свойства. К примеру, этот овощ не советуют есть людям, страдающим от проблем с щитовидной железой. Кроме того, продукт может вызвать рост опухолей и вреден для язвенников, сообщает "Вечерняя Москва".

