От высокого давления спасут три правила

Здоровье во многом зависит от того, что мы едим

Люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, должны строго соблюдать правила, которые помогут им прожить долгую жизнь, оставаясь до старости в здравом уме и твердой памяти.

"Первое – ограничение количества калорий до 1800 ккал в день. Второе – "не есть ничего белого" (то есть исключить соль, сахар, белый хлеб, белый рис, макароны). Третье правило касается жиров – они должны быть либо растительными, либо из морепродуктов и орехов", -

рассказал изданию "АиФ" врач-кардиолог Александр Мясников. По словам доктора, полиненасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в полезных продуктах, способствуют снижению "плохого" холестерина и увеличению "хорошего". Сахар же наносит сокрушительный удар по здоровью: во-первых, он уменьшает "хороший" холестерин и усиливает рост "плохого", а во-вторых, снижает "чувствительность" организма к инсулину, что может привести к диабету и раку.

Врач подчеркнул, что высокое артериальное давление необходимо всегда держать под контролем, ведь гипертония – самый значимый фактор развития инфарктов, инсультов и даже старческого слабоумия.