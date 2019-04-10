Назван первый признак заболеваний печени

Предупредить о возникновении проблем сможет белок

Американские исследователи из Университета Мичигана обнаружили потенциальный способ предотвратить повреждения печени на ранних стадиях.

В норме клетки печени вырабатывают ключевые белки крови и выводят токсины. Но любые повреждения, например, передозировка болеутоляющим повреждает важнейший орган. Даже существующие дорогостоящие лекарства не всегда бывают эффективны, так как проблему удается заметить не сразу.

Но ученые Мичиганского университета заметили, что белок, необходимый для функционирования печени, способ подавать сигналы, когда клетки страдают. Неожиданную функцию приписывают ферменту CPS1, который обычно выделяется в желчь. Он способен активизировать противовоспалительный процесс.

"Это открывает пути для разработки новых методов лечения печени",

– цитирует слова исследователя Medicalxpress.

Опыты, проведенные на мышах, показали положительный результат. То есть в будущем можно будет исследовать белок из клеток печени и выявлять – находятся клетки печени в оборонительном состоянии или нет.

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