Популярный цитрус снижает давление

Кислый фрукт поможет справиться со множеством болезней

Специалисты рассказали о пользе грейпфрута. Оказалась, что этот фрукт не только поможет при весеннем авитаминозе, но и способен решить более серьезные проблемы организма.

Например, он снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у женщин на 19%. Кроме этого, польза этого фрукта для организма в том, что он укрепляет иммунитет. Содержащийся в грейпфруте витамин С помогает противодействовать вредоносным микроорганизмам, а витамин А – препятствовать воспалительным процессам – передают "Актуальные новости".

Антиоксиданты, содержащиеся в этом плоде, нормализуют у человека показатели холестерина и артериального давления. Тем, кто часто употребляет этот цитрус, не грозит обезвоживание, поскольку грейпфрут содержит 88% чистой воды.

Однако не стоит забывать, что существует ряд противопоказаний, при которых поедание этого цитруса может быть вредно. Например, грейпфрут не рекомендуется есть при наличии хронических заболеваний печени, язве желудка или двенадцатиперстной кишки.

Высокое содержание кислот в грейпфруте может нанести вред и спровоцировать повышение кислотности желудочного сока, что обострит хронические заболевания.

Также стоит позаботиться о зубах. Кислоты в составе плода разрушают эмаль – после употребления цитруса лучше прополоскать рот водой.