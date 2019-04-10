Секс и деньги: на Трампа нарыли грязный компромат

Американцам не дает покоя моральный облик их лидера

Президент США Дональд Трамп все глубже увязает в секс-скандале, который разгорелся вокруг него во время предвыборной гонки в 2016 году. Главу государства подозревают в том, что он крутил романы на стороне с другими женщинами, а потом заплатил им за молчание.

Как пишет The Wall Street Journal, следователи нашли новые доказательства против Трампа после того, как допросили нескольких людей из его окружения. Показания дали бывший директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс и тогдашний руководитель охранной службы Трампа Кит Шиллер.

Следствие полагает, что Трамп мог заплатить модели Playboy Карен Макдугал и актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниелс $150 тыс. через бульварное издание National Enquirer, которое выкупило права на их истории романтической связи с политиком, однако публиковать почему-то не стало. В связи с этим следователи заинтересованы контактами Хикса и Шиллера с исполнительным директором компании American Media Inc (AMI) Дэвидом Пекером, поскольку AMI владеет этим изданием.

В апреле 2018 г. стало известно о том, что Макдугал подала иск, чтобы признать недействительной сделку с AMI, заключенную в 2016 году.