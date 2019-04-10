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Во Франции арестовали представителя Донбасса

Фото: www.globallookpress.com
Задержание француза связали с предстоящим визитом Зеленского и Порошенко к Макрону

Власти Пятой Республики, судя по всему, решили перестраховаться и поместили под стражу главу представительства ДНР в Марселе Юбера Файяра. Французу инкриминируют сутенерство. 

Интересно, но данное решение произошло накануне целого ряда знаковых событий. Во-первых, Файяр готовился к открытию в конце апреля второго представительского центра Донецкой народной республики на территории Франции. Во-вторых,он собирался посетить V Ялтинский международный экономический форум, который стартует 18 апреля.

Есть еще в-третьих, о чем ниже.

"У Юбера есть дети, которым надо помогать. Он потерял работу некоторое время назад и находился в несколько стесненных финансовых условиях. Вместе с тем, он повстречал женщину, украинку. Не могу сказать, какие у них были отношения, меня там не было. Но суть в том, что она предложила одолжить ему некую сумму денег",

обрисовал ситуацию с французом РИА "Новости" источник, знакомый с деталями происходящего.

Юбер Файяр. Кадр youtube.com

По его данным, после передачи денег в дом Файяра ворвалась полиция. Она взяла под стражу поклонника российского Крыма и Донбасса, обвинив того в сутенерстве. Сейчас он находится за решеткой в одной из коммун в округе Экс-ан-Прованс, сообщил собеседник агентства.

Связаться с французским активистом невозможно – его телефон не отвечает.

Необходимо отметить, что осенью 2018 г. Файяр одержал очередную победу в суде Экс-ан-Прованс, который отказался закрывать представительство ДНР в Марселе по иску правительства Франции. Тогда он заявил, что данным "решением французское правосудие признает обоснованность существования французского представительства ДНР, а, следовательно, и существование ДНР". И посвятил эту победу памяти погибшего главы Донецкой народной республики Александру Захарченко.

Так вот, в-третьих. На такое странное стечение обстоятельств - арест Файяра и предстоящие в пятницу, 12 апреля, во Франции две встречи президента Пятой Республики Эммануэля Макрона – с действующим главой Украины Петром Порошенко и лидером президентской гонки Владимиром Зеленским – обратила внимание российская журналистка Юлия Витязева.


"Файяра за что? Чтобы он этим придуркам головы не поразбивал?", – задался вопросом один из подписчиков.

Здесь необходимо напомнить, что в ряде случаев в ходе бесконечной пока акции "желтых жилетов" на Елисейских полях появлялись флаги ДНР. И представители киевского режима тут же обвинили Кремль в том, что это именно Россия организовывает марши протестов во Франции. На это сам Файяр в интервью "Комсомольской правде" назвал это "полным бредом".

Неужели Макрон таким грубым способом, подсовывая французу украинскую проститутку, хочет избавить приезд кандидатов с берегов Днепра от каких-либо протестов представителей Донбасса.

Все старо как мир.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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