В Нью-Йорке свирепствует украинская корь

За океан опасный недуг добрался окольными путями

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио объявил о чрезвычайной ситуации из-за вспышки кори Вильямсбурге – одном из районов Бруклина. В городе заболели уже 300 человек.

По информации издания The New York Times, опасная инфекция могла попасть в Америку с Украины, а занести ее могли ортодоксальные иудеи.



Издание напомнило, что на Украине с 2017 г. свирепствует настоящая эпидемия кори – в стране зафиксировано более 70 тыс. случаев этого заболевания – больше, чем где-либо в мире. При этом Киев не закупил достаточного количества вакцины, чтобы остановить распространение болезни.

В США корь попала через Израиль, отмечает журналист. Ежегодно тысячи правоверных хасидов едут в украинский город Умань, в паломничество на могилу Рабби Нахмана из Брацлава. В сентябре прошлого года хасиды по традиции отправились на Украину, а в октябре в Израиле началась вспышка кори.

Затем болезнь добралась до Соединенных Штатов – одним из первых заболевших в Нью-Йорке стал ребенок, который до этого съездил в Израиль.

Издание отмечает, что корь вернулась из-за того, что в последние годы многие родители отказываются делать прививки своим детям.

Сейчас власти делают все возможное, чтобы остановить антипрививочную кампанию. Так своем микроблоге Twitter Де Блазио призвал всех жителей немедленно сделать прививку.

"Вакцины безопасны и эффективны. Они работают", -

подчеркнул мэр Нью-Йорка.