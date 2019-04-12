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США грозит гибель

Фото: www.globallookpress.com
Погубить Америку может невидимый враг

Жизни более 10 млн американцев может унести грибковая инфекция, внезапно объявившаяся в Соединенных Штатах.

Грибок сandida auris может выжить практически в любых условиях, уничтожить его крайне сложно. В мае прошлого года американские врачи боролись за жизнь пожилого мужчины, заразившегося этим грибком, целых 3 месяца.

Ученые предупреждают, что этот микроорганизм крайне агрессивен, и может в короткий срок убить людей с ослабленной иммунной системой.

Впервые сandida auris обнаружили в Японии в 2009 г. – тогда исследователи решили, что этот грибок вполне безобиден, однако действительность превзошла худшие ожидания. Британские ученые отмечают, что никто не может понять, откуда вообще взялась эта инфекция, распространяющаяся по миру со скоростью лесного пожара.

По мнению микробиологов, грибок мог появиться и укрепиться из-за слишком высокого уровня потребления антибактериальных препаратов, который наблюдается в так называемом цивилизованном мире. Чрезмерное употребление антибиотиков, часто не назначенных врачом, и поставило под угрозу жизни миллионов, отмечает Vista News. 

Валентина МАЙОРОВА
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