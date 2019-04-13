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Повышенное артериальное давление наносит серьезный удар по здоровью. Проблемы с сердечно-сосудистой системой можно решить без таблеток. Кардиолог Стивен Синатра утверждает, что справиться с недугом помогут специи.
По его словам, куркумин позволит избавиться от гипертонии. Куркумин является мощным антиоксидантом, который помогает расщеплять большие скопления тромбоцитов в крови.
"Куркума на протяжении многих лет является моим естественным средством снижения артериального давления и приправой для поддержания сердечно-сосудистой системы, а ее желтый цвет исходит от куркумина – мощного антиоксиданта и противовоспалительного соединения",
– цитирует врача издание Express.
Кроме того, снизить артериальное давление может имбирь и кайенский перец. Содержащиеся в них вещества разжижают кровь и расширяют сосуды. Однако злоупотреблять специями не стоит, так как они могут негативно повлиять на другие органы.
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