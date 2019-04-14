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Самолет Stratolaunch Model 351 совершил первый полет накануне. Он поднялся в небо с аэродрома близ Лос-Анджелеса и пролетел над пустыней Мохаве. Видео появилось в Сети.
Low approach! #stratolaunch @Stratolaunch @NASASpaceflight pic.twitter.com/HxeUmuxsGX— Jack Beyer (@thejackbeyer) 13 апреля 2019 г.
Двухфюзеляжный самолет с шестью двигателями Boeing 747 разработала аэрокосмическая компания Stratolaunch Systems. Воздушное судно предназначено для запуска многоразовых ракет и спутников. Размах крыльев лайнера составляет 117 метров. Он может перевозить на борту груз весом до 249 тонн, отмечает "Свободная пресса".
Запуск прокомментировал военный эксперт. По словам полковника в отставке Виктора Литовкина, подобный проект существовал еще в Советском Союзе. Однако проект отложили.
"…поскольку Союз развалился, денег не стало, и этот проект отложили, видимо, до долгих времен",
– рассказал он в беседе с РЕН ТВ.
Amazing views of #Stratolaunch first historic flight 04-13-19 pic.twitter.com/DDl17ntoDs— Matt Hartman (@ShorealoneFilms) 13 апреля 2019 г.
Многие страны до сих пор пользуются наработками, которые были в СССР, добавил Литовкин. Между тем сложностей довольно много – нужно понаблюдать, что в итоге выйдет у американцев, отметил эксперт.
Тем временем в компании Stratolaunch Systems настроены оптимистично. Специалисты планируют, что запуск первого спутника с этого самолета произойдет уже в 2020 году. Американцы раскрыли подробности его первого полета. Лайнер достиг максимальной скорости в 304 километра в час и поднялся на высоту более пяти километров. В воздухе самолет пробыл два с половиной часа, говорится в пресс-релизе компании.
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