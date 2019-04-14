"Это шок": вид Ассанжа ужаснул его отца

Кадры с заросшим бородой и белым как мел основателем WikiLeaks подкосили его пожилого родителя

Отец Джулиана Ассанжа, Джон Шиптон, увидел видео его задержания. Ролик, где основателя WikiLeaks буквально волокут по ступенькам, потряс мужчину. Он отметил, что сын выглядит просто ужасно.

"Мне 74 года, но я выгляжу лучше, чем он в 47. Это просто шок!"

– цитирует мужчину The Guardian.

После ареста Ассанжа Шиптон призвал премьер-министра Австралии Скотта Моррисона вмешаться в происходящее, говорится в статье. В "особых мерах" на фоне сложившейся ситуации журналисту отказали. Моррисон пообещал лишь консульскую поддержку.

Напомним, Ассанжа арестовали в четверг, 11 апреля, в Лондоне. Эквадор прекратил действие политического убежища для журналиста. В посольстве страны в Британии он провел семь лет.