В Лондоне арестовали Джулиана Ассанжа

В Лондоне задержан создатель международной организации WikiLeaks Джулиан Ассанж.



Об этом сообщает The Guardian. Кадры жесткого задержания Ассанжа появились в Сети. На записи видно, как несколько блюстителей порядка тащат его в автозак.

Ассанж жил последние семь лет в посольстве Эквадора в Лондоне. Эквадорские власти предоставили ему политическое убежище после того, как в Швеции ему предъявили обвинения в изнасиловании двух женщин.

Сам Ассанж опровергал обвинения в изнасиловании и утверждал, что если он будет экстрадирован в Швецию, то его могут передать правосудию США. Вашингтон обвиняет Ассанжа в публикации WikiLeaks сотен тысяч писем американских дипломатов.

В WikiLeaks заявили, что Эквадор нарушил нормы международного права, прекратив действие политического убежища Ассанжа. В организации добавили, что в случае экстрадиции его в США к нему будут применены пытки во время следствия. Президент Эквадора объяснил решение отказать ему в убежище.

In a sovereign decision Ecuador withdrew the asylum status to Julian Assange after his repeated violations to international conventions and daily-life protocols. #EcuadorSoberano pic.twitter.com/pZsDsYNI0B

"В суверенном решении Эквадор отозвал статус убежища у Джулиана Ассанжа после его неоднократных нарушений международных конвенций и протоколов повседневной жизни",

– написал он в Twitter.

Полиция Лондона подтвердила, что вошла в посольство с разрешения эквадорской стороны, передает The Guardian.

"Министерство юстиции… было приглашено посольством после того, как правительство Эквадора отозвало убежище", – заявили в полиции.

По словам министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта, Ассанж не является героем.

Julian Assange is no hero and no one is above the law. He has hidden from the truth for years. Thank you Ecuador and President @Lenin Moreno for your cooperation with @foreignoffice to ensure Assange faces justice