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Земля как ферма: пришельцы с Нибиру будут пожирать людей

Фото: www.globallookpress.com
Аннунаки уничтожат большую часть населения

Нашествие обитателей планеты Х будоражит конспирологов.

Землян продолжают стращать неминуемой гибелью. "Эксперты", которые тщательно изучают грядущее вторжение, выдвинули новую теорию. Они уверены, что жизнь на нашей планете зародилась благодаря обитателям страшной Нибиру. Аннунаки рассматривают Землю как ферму, а людей – как источник пропитания и подопытных кроликов.

Конспирологи утверждают, что пришельцы паразитируют на человечестве, питаясь эмоциями и даже телами. Рано или поздно они уничтожат население Земли. Однако погибнут не все – часть людей инопланетяне оставят в живых, чтобы использовать для собственных целей.

Похожие предсказания о судьбе землян делали еще шумеры, отмечает Vistanews. В древних преданиях говорится, что люди – это "пища для богов Аннунаки".

Несмотря на то, что ученые периодически опровергают подобные устрашающие заявления, мифы о Нибиру продолжают множиться.

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