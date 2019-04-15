Тайные знаки посланцев с планеты Х нашли в Китае

Загадочный круг площадью более 100 кв. м, нарисованный на льду на южной стороне острова Хайтай, обнаружили участники фестиваля меча в китайской провинции Цинхай. К разгадке тайны сразу же подключились уфологи, решившие, что это не что иное, как след пришельцев. Они напомнили, что похожие рисунки появлялись на полях в Великобритании в прошлом году, и тогда многие эксперты авторитетно заявили, что это явление имеет внеземное происхождение.

По мнению конспирологов, апокалипсис не просто неизбежен, он наступит уже очень скоро. Уфологи утверждают, что рисунок на китайском льду объясняет историю загадочной планеты Нибиру. Эксперты напоминают, что встреча с этим мистическим небесным телом должна была произойти еще в 2003 году, однако обстоятельства сложились так, что этого не случилось.

Сейчас Нибиру вернулась, и наша планета вот-вот потерпит поражение после встречи с ужасной звездой Смерти. Круги на льду появились не просто так – это пророчество для людей, повествующее об угрозе из космоса, опасности, которое человечество может и не пережить. Уфологи считают, что, возможно, представителей человеческой цивилизации предупреждает одна из инопланетных рас – к примеру, конкуренты аннунаков с Нибиру.

Конспирологи напоминают, обитатели планеты Х могут уничтожить все население нашей планеты. По мнению ряда авторов, пришельцы купаются в крови землян, всасывая через кожу все полезные вещества, необходимые для их существования. Послание пришельцев, найденное на льду в Китае, – это попытка предостеречь людей о грядущей опасности, поэтому очень важно найти способ спасения от злобных инопланетных обитателей, сообщает Vista News.