Москва на очереди: Нибиру атакует старинный русский город

Массовая телепортация инопланетян потрясла нижегородцев

Пришельцы с таинственной планеты Х уже приступили к активной фазе захвата Земли.

Обеспокоенные уфологи с Дальнего Востока предупреждают, что в ближайшие дни начнется настоящее инопланетное вторжение.

Для массовой телепортации аннунаки (так называют обитателей грозной планеты Нибиру) выбрали старинный российский город Нижний Новгород, который находится недалеко от Москвы. Испуганные горожане рассказывают друг другу, что уже около суток с неба спускаются пришельцы, сообщает портал Vlad Time.

По мнению конспирологов, инопланетяне организовали настоящий космический лифт, который перевозит "зеленых человечков" с летающей тарелки на поверхность Земли. При этом некоторые эксперты опасаются, что пришельцы могут устроить химическую атаку.

"Они среди нас уже не один год живут. Больше меня интересует, что им нужно здесь. В Нижнем Новгороде много культурных реликвий и мест энергии, что нужно пришельцам большой вопрос. Опасения есть насчет ночи, ведь со спящими легче бороться", -

поведал пожелавший остаться неизвестным уфолог. При этом пока в городе на Волге все спокойно – никаких внятных следов аннунаков не обнаружено. Однако конспирологи предупреждают, что такое положение дел может быть просто затишьем перед бурей. Тем более, что независимые эксперты неоднократно предупреждали, что конец света может наступить в конце апреля.



