Звоночек с Нибиру: Землю пронзил гигантский осколок из космоса

Планета X нанесла упреждающий удар

Атмосферу Земли "прошил" насквозь кусок неизвестного небесного тела. Это вызвало переполох среди российских уфологов: речь может идти об опаснейшей планете Нибиру.

Осколок планеты-убийцы запечатлела на фото жительница Японии. На нем виден вдалеке своеобразный "ядерный гриб". Очевидно, что осколок взорвался при прохождении через атмосферу. Уфологи объяснят это явление приближением Нибиру. Как пишет "Владтайм", планета X подошла к Земле настолько близко, насколько это возможно, начав атаковать нашу планету такими астероидами.

Пока специалисты затрудняются определить, как Нибиру это удается. Но они уверены в одном – это предупреждения для человечества о скором неминуемом и уже полномасштабном нападении.