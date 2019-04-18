"Флот драконов" с Нибиру готовится атаковать Землю

Астронавты с МКС заметили неладное

Неопознанные объекты, напоминающие по форме силуэты драконов, запечатлели космонавты, находящиеся на околоземной орбите.

Уфологи немедленно вспомнили, что такие "драконы" не впервые попадают в объективы. По мнению конспирологов, эти таинственные НЛО не что иное, как ударные войска таинственной планетой Нибиру. Эксперты считают, что так называемые драконы уже в ближайшее время войдут в атмосферу Земли. Подтверждает их мнение и тот факт, что несколько недель назад первый такой "дракон" ануннаков (так называют обитателей планеты Х) попал на снимки очевидцев в небе над Северной столицей.

Уфологи предупреждают, что конец света не за горами: уже в течение недели флот драконов с Нибиру можно будет увидеть невооруженным глазом в любой точке планеты. Инопланетяне перешли к активным действиям, теперь никого они стесняться не будут, отмечает VistaNews.

Каждый день из разных уголков Земли поступают фотографии, на которых отчетливо можно рассмотреть странный силуэт планеты, имеющий синеватый оттенок. Чаще всего Нибиру видят в Северном полушарии – так, одно из последних фото было сделано в Ленинградской области, а другое предоставили жители Финляндии. При этом зловещей "Звезде смерти" в последнее время полюбилась Россия – к примеру, недавно таинственную планету Х заметили в небе над Нижним Новгородом.