Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Это конец света: пожар в Нотр-Дам назвали опасным знаком

Фото: www.globallookpress.com
Весеннее тепло активизировало любителей древних пророчеств

После того, как огонь уничтожил шпиль и крышу Собора Парижской Богоматери, многие стали вспоминать предсказания о скорой гибели человечества. 

Масла в огонь подлил тот факт, что собор загорелся в первый день католической Страстной недели, которая завершает Великий пост. Конспирологи сразу же решили, что это не просто совпадение, а несомненный знак наступающего конца света. Конспирологи напомнили, что самый известный французский предсказатель – знаменитый алхимик Мишель Нострадамус еще в XVI веке написал, что в 2019 г. человечество исчезнет с лица земли. Уфологи даже называют конкретные сроки гибели нашей цивилизации – якобы это произойдет осенью этого года во время парада планет.

Не обошлось и без пугающих пророчеств о Нибиру: эта таинственная планета не первый год занимает разгоряченные умы конспирологов всех мастей. Пожар в Нотр-Дам, по мнению особо одаренных экспертов, есть не что иное как знак приближения планеты Х, а в том, что она вот-вот обрушит на Землю армии драконов, нет никаких сомнений. Тайные общества в течение многих веков ждут приближения Нибиру, вот и собор они и подожгли в знак приветствия звезде Смерти, считают знатоки.

Однако более рассудительные эксперты напоминают, что конспирологи неоднократно пугали скорым концом света. Так, ссылаясь на того же самого Нострадамуса, они уверяли, что человечество погибнет в 2018 году. А ранее убеждали, что конец света грядет в 2016 г., напоминает "Лайф".

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Россия жестко ответила на санкции Украины

Москва отреагировала на торговые ограничения с киевской стороны

Приехали договариваться: посланница Трампа тайно прибыла в Москву

Чиновники России и США провели строго засекреченные переговоры

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей