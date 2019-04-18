Весеннее тепло активизировало любителей древних пророчеств

После того, как огонь уничтожил шпиль и крышу Собора Парижской Богоматери, многие стали вспоминать предсказания о скорой гибели человечества.

Масла в огонь подлил тот факт, что собор загорелся в первый день католической Страстной недели, которая завершает Великий пост. Конспирологи сразу же решили, что это не просто совпадение, а несомненный знак наступающего конца света. Конспирологи напомнили, что самый известный французский предсказатель – знаменитый алхимик Мишель Нострадамус еще в XVI веке написал, что в 2019 г. человечество исчезнет с лица земли. Уфологи даже называют конкретные сроки гибели нашей цивилизации – якобы это произойдет осенью этого года во время парада планет.

Не обошлось и без пугающих пророчеств о Нибиру: эта таинственная планета не первый год занимает разгоряченные умы конспирологов всех мастей. Пожар в Нотр-Дам, по мнению особо одаренных экспертов, есть не что иное как знак приближения планеты Х, а в том, что она вот-вот обрушит на Землю армии драконов, нет никаких сомнений. Тайные общества в течение многих веков ждут приближения Нибиру, вот и собор они и подожгли в знак приветствия звезде Смерти, считают знатоки.

Однако более рассудительные эксперты напоминают, что конспирологи неоднократно пугали скорым концом света. Так, ссылаясь на того же самого Нострадамуса, они уверяли, что человечество погибнет в 2018 году. А ранее убеждали, что конец света грядет в 2016 г., напоминает "Лайф".

