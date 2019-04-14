Обнаружено неожиданное свойство шоколада

Лакомство помогает в борьбе с возрастными изменениями

Любимая многими сладость снижает риск потери слуха у людей в возрасте от 40 до 64 лет.

К такому выводу пришли южнокорейские медики. У людей, которые регулярно едят шоколад, замедляются эти возрастные изменения. Такой эффект вызывают химические вещества, которые содержит какао. Полифенолы – это мощные антиоксиданты. Есть у этих веществ и противовоспалительные свойства. Поэтому поклонники этого лакомства меньше страдают от шума в ушах.

"Мы обнаружили, что среди людей, которые считали себя любителями шоколада и регулярно употребляли его, меньше тех, кто жаловался на проблемы со слухом по мере старения. Действительно, риск потери слуха в возрасте от 40 до 64 лет у них оказался значительно ниже в сравнении с теми, кто не ел шоколад",

– рассказали специалисты.



Полезные свойства шоколада ученые из Сеула обнаружили в результате исследования, которое проводилось в 2012-2013 годах. Об этом говорится на сайте журнала Nutrients.