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Польза или вред: как горячая ванна влияет на здоровье

Фото: www.globallookpress.com
Как помыться без риска для организма

Специалисты поделились правилами безвредного посещения ванны и душа. Использовать их можно регулярно, но необходимо следить за температурой воды.

Например, не рекомендуется принимать горячие ванны дольше 5 минут, если температура воды составляет 40°C. В ванне с водой до 35°C возможно пребывание до 15 минут.

"При использовании ванны более этого времени увеличивается риск негативного влияния на сердце",

 цитирует слова врача Агентство городских новостей "Москва".

Посещение бани с прогреванием организма и контрастный душ – это польза для здоровья, но только если проводить такую процедуру раз в неделю.  

Доктор также посоветовал не пользоваться мочалкой ежедневно – это наносить коже микротравмы, провоцирует сухость. Скрабы для тела лучше применять не чаще одного раза в неделю. При нормальной жирности волос мыть голову нужно не чаще двух раз в неделю, так как частый контакт с водой пересушивает кожу головы, передает "Вечерняя Москва".

После мытья обязательно необходимо вытереться насухо, особенно между пальцев ног для профилактики грибка.

Дарья ПЕТРОВА
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