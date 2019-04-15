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Составлен список понижающих давление продуктов

Фото: pixabay.com
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Диета сохранит здоровье в плохую погоду

Весна приносит с собой не только тепло, но и определенные проблемы для людей, страдающих гипертонией. Специалисты советуют пересмотреть свое меню, чтобы не зависеть от капризов погоды и резких скачков давления.

Продукты, богатые калием, магнием, витамином C, клетчаткой, а также омега-3 и омега-6 жирными кислотами должны быть на столе у каждого, кто заботится о своем здоровье, отмечает издание "АиФ".

Медики рекомендуют гипертоникам обязательно включить в свой рацион свеклу, лучше – свежую. В ней много витамина C, витаминов группы B, фосфора, железа, меди и кремния. Очень помогает от повышенного давления свекольный сок, особенно, если выдержать его некоторое время в холодильнике, – так он станет еще полезнее.

В обычном картофеле много калия, магния и витамина C – все эти элементы великолепно поддерживают здоровье сосудов и сердца. врачи считают, что лучше всего запекать картофель прямо в кожуре и стараться есть его без соли.

Великолепный источник полезных жиров, который помогает снизить давление, – это миндаль. Орехи также нормализуют холестериновый баланс и поддерживают эластичность сосудов, в них много белка, клетчатки, калия, магния и витамина Е.  

Очень полезен для сосудов и сердца шпинат – эта зелень содержит магний, который способствует расслаблению кровеносных сосудов и снижает давление и нагрузку на сердце. похожее действие оказывает и капуста брокколи. Витамин С, магний, кальция, калий, клетчатка и глютаминовая кислота, снижающая давление, – далеко не полный перечень полезных веществ, которыми богат этот овощ.

Специалисты также советуют страдающим от повышенного давления есть побольше сельдерея, красного сладкого перца, бобовых и цитрусовых.

Валентина МАЙОРОВА
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