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Столичного стрелка выпустили из СИЗО

Правозащитника освободили под подписку о невыезде

Известный юрист Павел Пятницкий, который разгуливал в центре Москвы с оружием, вышел из следственного изолятора. Член Общественной наблюдательной комиссии устроил пальбу на Цветном бульваре, за что провел за решеткой несколько дней.

В понедельник, 15 апреля, его выпустили на свободу. Теперь столичный стрелок находится под подпиской о невыезде. Обвинение ему пока не предъявили, сообщили в полиции. 

"Прокуратура не поддержала арест, обвинение пока не сформулировано", – пояснил правоохранитель ТАСС.

В отношении дебошира возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".  

Пятницкого задержали в субботу, 13 апреля, напоминает "ФедералПресс". К счастью, пистолет, из которого стрелял правозащитник, был травматическим. От его рук никто не пострадал. 



Ксения АНДРЕЕВА
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