Правозащитника освободили под подписку о невыезде

Известный юрист Павел Пятницкий, который разгуливал в центре Москвы с оружием, вышел из следственного изолятора. Член Общественной наблюдательной комиссии устроил пальбу на Цветном бульваре, за что провел за решеткой несколько дней.

В понедельник, 15 апреля, его выпустили на свободу. Теперь столичный стрелок находится под подпиской о невыезде. Обвинение ему пока не предъявили, сообщили в полиции.

"Прокуратура не поддержала арест, обвинение пока не сформулировано", – пояснил правоохранитель ТАСС.

В отношении дебошира возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Пятницкого задержали в субботу, 13 апреля, напоминает "ФедералПресс". К счастью, пистолет, из которого стрелял правозащитник, был травматическим. От его рук никто не пострадал.







