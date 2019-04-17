"Хамло": Пак раскрыл подробности драки с Кокориным и Мамаевым

Чиновник впервые дал показания в суде

Пострадавший от рук скандально известных футболистов в столичном кафе директор департамента Минпромторга Денис Пак рассказал о том, как все произошло на самом деле. Он стал жертвой второго нападения героев того злополучного вечера. Чиновник прибыл на деловую встречу и оказался свидетелем непристойного поведения "золотых мальчиков".

"В качестве примера хамского поведения могу привести тот факт, что одна девушка села на колени к Александру Кокорину и начала с ним целоваться, а затем положила голову в область его паха. Все это было очень неприятно",

– вспомнил Пак, передает "Газета.Ru". От звездных посетителей было много шума, вели они себя, мягко говоря, вызывающе, хотя в заведении были не одни, отметил очевидец происходящего.

Пьяная компания ему мешала. Попросив официанта отсадить его, достал ноутбук, однако поработать не получилось. Из-за спины послышалось издевательское "Гангнам стайл", он понял, что обращаются к нему.

"Я ведь человек с азиатской внешностью, и эта песня азиатского исполнителя. Тогда я подумал, что моя внешность не устраивает компанию",

– объяснил свидетель. Кто именно выкрикнул фразу из популярной песни, он не разобрал. Замечание сделал всей честной компании. Потом, возможно, пожалел об этом, но было уже поздно.

"Первым ко мне подошел Кирилл Кокорин, а потом и Александр. Он взял стул, который находился рядом с моим столиком, и нанес удар, целясь мне в голову и желая нанести вред здоровью. Однако я успел подставить руку, так что удар пришелся как по руке, так и по голове", – пожаловался чиновник.

Количество ударов он не считал, а вот по времени, по его словам, весь процесс занял порядка двух-трех минут.

"Меня называли китайцем, говорили, чтобы я возвращался в свой Китай и делал замечания там. Я был один, а их сразу пять, – возмутился руководитель департамента. – Кто-то из толпы выкрикнул, что меня убьют".

"Градус агрессии" не опускался, подчеркнул Пак. После драки он написал заявление и обратился к врачу. За сказанное им в адрес футболистов "хамло" во время перепалки он заработал закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Также ему повредили эмаль на передних зубах.

Кстати, Мамаев в избиении Пака не участвовал. Полузащитник "Краснодара" подключился, когда обезумевшая толпа накинулась на гендиректора центра "НАМИ" Сергея Гайсина.

Закадычные друзья "прославились" в октябре прошлого года, напоминает НСН. Тогда шумная компания устроила сразу несколько драк. От рук дебоширов пострадали три человека.