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"Подонки": новое видео с Кокориным и Мамаевым взбесило россиян

Фото: www.globallookpress.com
Футболисты предстали во всей красе

Все подробности нападения братьев Кокориных на директора департамента Минпромторга Дениса Пака запечатлены на видео. Съемка прекрасного качества. Цветные кадры помогают составить отчетливую картину драки и рассмотреть ее в деталях. Бросается в глаза выразительная мимика "героев". Единственный недостаток видео – отсутствие звука.

Однако и без него понятно, что страсти в столичном кафе творились нешуточные. Нападающий "Зенита" не в том месте вспомнил, что он атакующий игрок, бросив вызов Денису Паку. Правда, тот не успел даже осознать этого.

Легким движением руки Кокорин-старший "приложился" стулом к голове чиновника. Удар был настолько неожиданным, что даже во время просмотра зритель невольно вздрагивает. Что тогда говорить о жертве развязного спортсмена?!

Александр Кокорин. Фото: www.globallookpress.com

На помощь поспешил младший брат дебошира. Однако Кирилл бросился защищать не Пака, а последовал примеру разъяренного родственника, накинувшись на чиновника.

"Богатенькие подонки, еще и быковать начали, нет чтобы покинуть заведение. Даже не рассчитывали на ответку – видимо не первый раз так себя вели. Правильно Пак не стал их жалеть – жалеть их абсолютно нечего. Из ЭТОГО нормального уже ничего не вырастит",

– отреагировал читатель "ВЗГЛЯДА" (орфография и пунктуация сохранены). 

Бой на время угас, но затем разгорелся с прежней силой. К потасовке подключился гендиректор НАМИ Сергей Гайсин, который пытался утихомирить "золотых мальчиков", но получил отпор уже от Павла Мамаева и некоего Александра Протасовицкого, передает "Пятый канал".

Бунтарей оттащили от потерпевших и вывели на улицу сотрудники кофейни, управляющий которой не видел удар стулом по голове воочию. Однако впоследствии сдерживал горячие порывы не знакомого ему представителя шумной компании.   

"Он говорил: "За свои слова нужно отвечать",

цитирует сотрудника заведения ИА REGNUM.

Сегодня, 19 апреля, Пресненский суд Москвы рассматривает так называемое дело Кокорина и Мамаева. Это 8-е заседание, потасовка произошла 8 октября 2018 года. Перевернутая восьмерка – символ бесконечности. Между тем рассмотрение инцидента рано или поздно закончится. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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