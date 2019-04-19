"Подонки": новое видео с Кокориным и Мамаевым взбесило россиян

Футболисты предстали во всей красе

Все подробности нападения братьев Кокориных на директора департамента Минпромторга Дениса Пака запечатлены на видео. Съемка прекрасного качества. Цветные кадры помогают составить отчетливую картину драки и рассмотреть ее в деталях. Бросается в глаза выразительная мимика "героев". Единственный недостаток видео – отсутствие звука.

Однако и без него понятно, что страсти в столичном кафе творились нешуточные. Нападающий "Зенита" не в том месте вспомнил, что он атакующий игрок, бросив вызов Денису Паку. Правда, тот не успел даже осознать этого.

Легким движением руки Кокорин-старший "приложился" стулом к голове чиновника. Удар был настолько неожиданным, что даже во время просмотра зритель невольно вздрагивает. Что тогда говорить о жертве развязного спортсмена?!

На помощь поспешил младший брат дебошира. Однако Кирилл бросился защищать не Пака, а последовал примеру разъяренного родственника, накинувшись на чиновника.

"Богатенькие подонки, еще и быковать начали, нет чтобы покинуть заведение. Даже не рассчитывали на ответку – видимо не первый раз так себя вели. Правильно Пак не стал их жалеть – жалеть их абсолютно нечего. Из ЭТОГО нормального уже ничего не вырастит",

– отреагировал читатель "ВЗГЛЯДА" (орфография и пунктуация сохранены).

Бой на время угас, но затем разгорелся с прежней силой. К потасовке подключился гендиректор НАМИ Сергей Гайсин, который пытался утихомирить "золотых мальчиков", но получил отпор уже от Павла Мамаева и некоего Александра Протасовицкого, передает "Пятый канал".

Бунтарей оттащили от потерпевших и вывели на улицу сотрудники кофейни, управляющий которой не видел удар стулом по голове воочию. Однако впоследствии сдерживал горячие порывы не знакомого ему представителя шумной компании.

"Он говорил: "За свои слова нужно отвечать",

– цитирует сотрудника заведения ИА REGNUM.

Сегодня, 19 апреля, Пресненский суд Москвы рассматривает так называемое дело Кокорина и Мамаева. Это 8-е заседание, потасовка произошла 8 октября 2018 года. Перевернутая восьмерка – символ бесконечности. Между тем рассмотрение инцидента рано или поздно закончится.