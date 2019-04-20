Сахар можно: главные мифы о похудении развенчали

Это вещество во фруктах крайне полезно для организма человека

Люди, которые хотят сбросить лишние килограммы, отказываются от сахара. Оказывается, для талии опасен он лишь в ультра-рафинированной форме, то есть в продуктах. По словам диетологов, сахар во фруктах и молочных товарах, наоборот, лишь положительно повлияет на худеющего. Ведь именно глюкоза питает мозг.

Во фруктах много клетчатки, которая способствует нормальному пищеварению. Если не переедать их, то опасаться за талию не стоит.

Эксперты также предупреждают, что отказываться от углеводов полностью тоже вредно. А многие диеты на это и рассчитаны. Все дело в метаболитах, которые при углеводном обмене, помогают перерабатывать жир. Поэтому без этих веществ организм просто неспособен сжигать жиры.

Экстремальные диеты приносят больше вреда, чем пользы. Скинутые килограммы непременно возвращаются, а порой людям, рискнувшим на жесткое ограничение питания, приходится обращаться к эндокринологу и восстанавливать метаболизм.

Как передает "Домашний очаг", газированные напитки нельзя пить, если человек желает сбросить лишний вес. Ведь в сладких газировках полно сахара. Те жидкости, в состав которых входит подсластитель, не являются решением. Такие напитки не только не позволят похудеть, но и повысят шансы заполучить проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Диеты также не помогают избавиться от жира на животе, это сделать можно лишь с помощью спорта. При этом самой эффективной будет та, во время которой человек не испытывает стресса. Распространенная норма в 1200 калорий день не действует – сброшенные килограммы всегда возвращаются. Лучше посчитать количество калорий за неделю и уменьшить этот объем на 5-10%, что позволить похудеть.