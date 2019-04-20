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"Волшебный" напиток снизит давление

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеОбнаружен способ избежать слабоумия
Жидкость легко приготовить из простых продуктов

Если очистить сосуды, то повышенное артериальное давление упадет. Сделать это можно с помощью народного рецепта напитка, в состав которого входит чеснок, яблочный уксус, имбирь, лимон и мед.

Эти продукты разжижают и улучшают кровь, нормализуя работу сердечно-сосудистой системы. Для приготовления напитка нужно смешать по одному стакану сока имбиря, лимона, яблочного уксуса со стаканом чесночного пюре и двумя меда.

Все ингредиенты, как передает "Южный Федеральный", варятся без меда в течение 30 минут на медленном огне. Смесь необходимо постоянно помешивать. После остывания в напиток добавляется мед, а потом он ставится в холодильник.

Употреблять "волшебный" продукт стоит перед едой три раза в день по одной столовой ложке два месяца, после чего срок годности истечет. Однако специалисты предупреждают о том, что заниматься самолечением и использовать народные рецепты для понижения давления, в том числе и этот, может быть вредно и опасно для здоровья. Поэтому перед тем, как употреблять напиток, необходимо проконсультироваться с врачом. 

Полина ИВАНОВА
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