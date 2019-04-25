В Питере осужден стрелок с арбалетом

Мужчина пытался убить кредитора гарпуном

Невский районный суд Санкт-Петербурга приговорил местного жителя с криминальным прошлым на 10 лет за попытку расправиться со своим другом из-за долга.

Как сообщает издание "ФедералПресс", следствие установило, что обвиняемый взял в долг у товарища 300 тыс. руб, а затем решил деньги не возвращать. Он пригласил приятеля на встречу, прихватив с собой ружье для подводной охоты арбалетного типа и гарпун.

Напоив того алкоголем, дождался, пока друг уснет, а затем в голову спящего выстрелил из арбалета. К счастью, собутыльник и "кредитор" выжил, однако получил тяжкий вред здоровью.

