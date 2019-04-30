Особое внимание стоит обратить на шашлыки и алкоголь

Уже завтра Россия уходит на вторые по продолжительности праздничные каникулы. С 1 по 5 мая, а затем с 9 по 12 мая многие люди будут отдыхать на природе, жарить на углях мясо и, чего греха таить, выпивать. Эксперты поделились с ними ценным опытом и знаниями о том, как отдохнуть без вреда своему здоровью и испорченного настроения.

Главным лакомством и настоящим символом майских праздников, пожалуй, стоит признать шашлыки. Отменное жаренное на углях мясо может получиться только из качественного исходного продукта, заявил президент Лиги шашлыка Валерий Мальцев.

"Я всегда рекомендую покупать "живое" мясо на рынках, у проверенных мясников. А вот эти все "ведерочные" шашлыки лучше не брать – это мясной полуфабрикат, от которого гораздо больше опасности получить желудочный дискомфорт, зачастую это даже опасно для здоровья", – сказал он в эфире радио НСН.

Он также напомнил россиянам о важности соблюдения гигиены: перед готовкой обязательно надо вымыть руки, шампуры и посуду.

Принято считать, что настоящий шашлык делают из свинины или баранины, но не стоит забывать про другие виды мяса. Например, курятина и говядина выигрышнее смотрятся с точки зрения здорового питания, отметила кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королева.

"Я бы посоветовала использовать для шашлыка мясо курицы или охлажденное мясо говядины. Тем, у кого нет проблем с весом и работой желудочно-кишечного тракта, можно употреблять свиной шашлык", – сказала она.

Шашлык вообще можно сделать из чего угодно, хоть из овощей и грибов, добавила диетолог. Но если уж все-таки выбор сделан в пользу мяса, то его следует самостоятельно хорошенько подготовить с помощью маринадов на основе газированной воды, кефира или сока. Лучше всего подойдут ананасовый, гранатовый и из киви. Еще пара советов вдогонку. Не глотайте мясо большими кусками и не налегайте на алкоголь.

Совет насчет алкоголя разделяет главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн. Ведь спиртные напитки становятся одной из главных причин смерти. Конечно, упиться до смерти за майские каникулы мало кто сможет, но вот перебрать с выпивкой и потом мучиться на следующий день от похмелья – вполне реальная картина. Чтобы избежать и этого, нужно следовать нескольким простым советам.

Во-первых, стоит знать, что безопасная доза алкоголя в сутки составляет 150 г крепкого спиртного, либо 250 г сухого вина, либо до 1 литра пива. Если превысить указанные дозы наполовину, то организм сможет перенести интоксикацию, а если во много раз – тяжелое похмелье гарантировано. Кстати, пенсионерам и вообще не очень молодым людям лучше еще чуток снизить норму. Во-вторых, при распитии горячительного стоит сразу остановиться на чем-то одном – вино, коньяк, водка или пиво и так далее. В-третьих, перед застольем не стоит морить себя голодом, готовясь отъесться до отвала. На более-менее полный желудок алкоголь переносится лучше.

Если праздники встречаете в помещении, а не на свежем воздухе, то имейте ввиду, что его надо проветривать. Ну или проветриться самому, пройдясь по двору, пишут "Аргументы и факты".