Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Суд вынес приговор Ассанжу

Джулиан Ассанж. Фото: www.globallookpress.com
Основателя Wikileaks ждет 50 недель за решеткой

Сегодня суд в Лондоне вынес свой вердикт Джулиану Ассанжу. Он нарушил условия выхода под залог, а потому приговорен к 50 неделям заключения.

Судья отметила, что у Ассанжа был выбор, однако он не пожелал сдаваться полиции. В результате доступ в здание правоохранителям предоставило посольство Эквадора.

Напомним, после ряда разоблачительных материалов Ассанж 2010 году уехал в Швецию, надеясь спастись от преследования США. Однако позже его обвинили в изнасиловании. Шведы объявили Ассанжа в международный розыск. В итоге основателя Wikileaks схватили в Лондоне, правда, потом он вышел под залог. В посольстве Эквадора он находился с 2012 года, пока власти не отказали ему в дипломатическом убежище. Ассанжа арестовали 11 апреля.

Кадры, где измученного, заросшего человека тащат под руки полицейские, распространились в Сети со скоростью лесного пожара. Отец Ассанжа ужаснулся, увидев ролик.

Завтра в Вестминстерском магистратском суде продолжатся слушания по вопросу экстрадиции его в США, передает РИА Новости. 

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

Перекрыли трубу: Белоруссия отказалась от российской нефти

Терпение Минска лопнуло

Москва сделала Украине предложение по газу

О хорошей цене на российское топливо ранее договорился украинский оппозиционер Бойко

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей