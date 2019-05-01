Основателя Wikileaks ждет 50 недель за решеткой

Сегодня суд в Лондоне вынес свой вердикт Джулиану Ассанжу. Он нарушил условия выхода под залог, а потому приговорен к 50 неделям заключения.

Судья отметила, что у Ассанжа был выбор, однако он не пожелал сдаваться полиции. В результате доступ в здание правоохранителям предоставило посольство Эквадора.

Напомним, после ряда разоблачительных материалов Ассанж 2010 году уехал в Швецию, надеясь спастись от преследования США. Однако позже его обвинили в изнасиловании. Шведы объявили Ассанжа в международный розыск. В итоге основателя Wikileaks схватили в Лондоне, правда, потом он вышел под залог. В посольстве Эквадора он находился с 2012 года, пока власти не отказали ему в дипломатическом убежище. Ассанжа арестовали 11 апреля.

Кадры, где измученного, заросшего человека тащат под руки полицейские, распространились в Сети со скоростью лесного пожара. Отец Ассанжа ужаснулся, увидев ролик.

Завтра в Вестминстерском магистратском суде продолжатся слушания по вопросу экстрадиции его в США, передает РИА Новости.