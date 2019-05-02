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Названа неожиданная опасность импотенции

Фото: www.globallookpress.com
Эректильная дисфункция повышает риск развития инфаркта

Эксперты считают, что на возможные проблемы с сердцем заранее могут указать несколько факторов, в том числе проблемы в сексуальной жизни. Мужчины, у которых есть импотенция в течение 2-3 лет, могут заполучить сердечный приступ через 3-5 лет.

При атеросклерозе мелкие сосуды, отвечающие за эрекцию, закупориваются, что порой приводит к импотенции. Однако со временем бляшки могут нарушить работу крупных артерий и вен, что потенциально крайне опасно. Поэтому специалисты рекомендуют при проблемах с потенцией обратиться к кардиологу.

Другими предвестниками инфаркта, как передает "Комсомольская правда Украина", также являются боль в спине между лопатками и облысение на макушке головы. 

Полина ИВАНОВА
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