Специфический продукт поможет в борьбе с повышенным давлением

Гипертония больше не станет угрозой для здоровья

Повышенное артериальное давление – серьезный недуг, который мучает многих людей. Специалисты организации American Heart Association отметили, что в борьбе с этим заболеванием поможет экзотический продукт – авокадо, который можно купить в любом магазине.

Этот фрукт богат калием, который нейтрализует негативное воздействие натрия на организм. При этом авокадо благотворно влияет на стенки сосудов, что помогает поддерживать нормальное артериальное давление. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте Express.co.

Однако употребление только одного этого продукта будет недостаточно, чтобы бороться с недугом. По словам врачей, необходимо вести здоровый образ жизни, правильно питаться и расстаться с вредными привычками.