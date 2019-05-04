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Специфический продукт поможет в борьбе с повышенным давлением

Фото: www.globallookpress.com
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Повышенное артериальное давление – серьезный недуг, который мучает многих людей. Специалисты организации American Heart Association отметили, что в борьбе с этим заболеванием поможет экзотический продукт – авокадо, который можно купить в любом магазине.

Этот фрукт богат калием, который нейтрализует негативное воздействие натрия на организм. При этом авокадо благотворно влияет на стенки сосудов, что помогает поддерживать нормальное артериальное давление. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте Express.co.

Однако употребление только одного этого продукта будет недостаточно, чтобы бороться с недугом. По словам врачей, необходимо вести здоровый образ жизни, правильно питаться и расстаться с вредными привычками.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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