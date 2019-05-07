Новейшие разработки помогут справиться с неприятным недугом

Специалисты Минздрава России рассказали, когда в стране наступит пик развития аллергических реакций на цветение различных растений, и рассказали о способах борьбы с сезонной неприятностью.

Как сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства, в нашей стране есть три вида пыления. Первый приходится на апрель и май, когда цветут деревья – береза, ольха и орешник.

В июне – июле начинается пыление злаковых трав, таких, как рожь, пшеница или овес и других. А в августе аллергикам придется страдать от сорных дикорастущих трав – полыни и мать-и-мачехи.

По словам экспертов, справиться с сезонными неприятностями помогут антигистаминные препараты вили назальные ингаляционные стероиды. Можно также сменить климат.

В Минздраве подчеркнули, что для полноценного лечения необходимо обратиться к специалисту-аллергологу. Сейчас пациентам часто рекомендуют проводить аллерген-специфическую терапию (АСИТ) причинно-значимыми аллергенами. Новый метод предполагает введение в организм пациента возрастающих доз того или иного аллергена, чтобы в будущем контакт с аллергенами в естественной среде стал менее неприятным.

Во всем мире пытаются найти уникальное средство, которое бы помогло аллергикам, число которых растет год от года. К примеру, российские и австрийские ученые завершили основную работу над созданием вакцины от аллергии на березу, сообщает сайт "Комсомольская правда".





