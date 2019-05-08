"Что за ад-то такой?!": родные Кокорина и Мамаева впали в истерику

Близкие футболистов шокированы суровым приговором

Жены и родители Александра Кокорина и Павла Мамаева огорошены оглашенным вердиктом Пресненского суда. Спортсменам придется отсидеть реальные сроки в тюрьме.

Когда судья Елена Абрамова вынесла приговор, мать братьев Кокориных не выдержала и разрыдалась. На выходе в холл суда ей даже стало плохо, отмечает РЕН ТВ.

Нервы сдали и у жены Александра Кокорина Дарьи, которая тоже не смогла сдержать слез. Сразу после заседания она разразилась гневной тирадой по поводу происходящего.

"Я не знаю, кому это надо. Семь месяцев здесь. Что за ад-то такой?! У него (Александра Кокорина. – прим. "Утра") карьера вся *** (блин) закончена. Детей как он увидит?! Сейчас шоу ещё на 2 недели. Конечно, все развлекаются. Сериал продолжается! Как можно таких талантливых людей губить?!", – приводит ее словам Life Shot.

Приговор стал ударом и для супруги Павла Мамаева Аланы. Женщина расплакалась, попытавшись спрятать слезы за солнцезащитными очками.

Сами подсудимые встретили вердикт с каменными лицами, отмечает "Спорт-Экспресс. Для них еще не все потеряно. Юрист Дмитрий Аграновский заявил, что могут просить об условно-досрочном освобождении уже сейчас, передает Daily Storm.

Кокорину и Мамаеву можно было бы дать и более мягкое наказание, считает почетный президент РФС Вячеслав Колосков. Он признался, что не надеялся на более позитивный исход, передает RT. С другой стороны, им грозил срок до семи лет.

При оглашении приговора судья отметила, что вина подсудимых была полностью доказана, Кокорин и Мамаев "пользовались исключительно хулиганскими побуждениями", приводит цитату из приговора "Федерал Пресс". При этом обвинение было смягчено – суд исключил пункт о предварительном сговоре футболистов во время конфликта с Денисом Паком и Сергеем Гайсиным, а также водителем Виталием Соловчуком, уточняет "Вечерняя Москва".