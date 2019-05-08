Спортсмены отправятся за решетку

Пресненский суд Москвы вынес обвинительный приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

Судья Абрамова назначила обоим подсудимым реальные тюремные сроки, сообщает "Говорит Москва". Футболистов признали виновными в хулиганстве и побоях. При этом Суд смягчил приговор, не найдя в их действиях предварительного сговора.

Александр Кокорин и его брат Кирилл Кокорин получили по полтора года колонии общего режима, а Мамаев – 1 год и 5 месяцев.

Судья постановил считать срок наказания подсудимым с 8 мая. При этом им будет зачтено пребывание СИЗО – один прожитый день в изоляторе будет считаться за полтора в колонии.

В следственном изоляторе братья Кокорины и Мамаев находятся с октября 2018 года. Таким образом, им все-таки придется отбыть часть срока в тюрьме. Александр и Кирилл Кокорины проведут за решеткой семь с половиной месяцев. Мамаев, соответственно, шесть с половиной месяцев.